3 ЦОНа модернизированы в Северо-Казахстанской области

Госкорпорация на постоянной основе проводит активную работу по модернизации ЦОНов. Новые цифровые офисы открылись в Петропавловске и селе Бесколь Кызылжарского района. Главное отличие модернизированных центров — наличие новейшего оборудования и современный подход к оказанию услуг. В ЦОНах произвели ремонт, заменили мебель и технику. Новые цифровые офисы поделили на цветные зоны. Сделано это для удобства клиентов. Также посетители могут самостоятельно получить любую госуслугу без помощи оператора в зоне «контакта и погружения». На сегодня в области модернизированы уже три ЦОНа. Ранее на новый формат обслуживания перешёл ЦОН №2 по адресу ул. Конституции, 72. В связи с празднованием Нового года центры обслуживания населения не будут работать 1 и 2 января. С 3 января Госкорпорация возобновит работу в обычном режиме.



Валерия Филатова