Жители Мамлютского района активно пользуются программой «Жер аманаты»

Житель Мамлютки Александр Беккель 6 лет занимается разведением лошадей. Индвидуальный предприниматель решил увеличить поголовье. В связи с расширением деятельности возникла потребность в пастбищах и сене. Для решения проблемы фермер в этом году подал заявку на участие в конкурсе по программе «Жер аманаты», согласно которому предусматривалось выделение пастбища площадью 86 гектаров. Члены специальной комисии заявку рассмотрели, Александра Беккеля определили победителем. Предприниматель собирается максимально использовать выделенный участок для кормовой базы.

Дарья Пышмынцева