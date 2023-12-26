Эффективность превенции коррупции обсудили на региональном брифинге

Сотрудники антикоррупционной службы озвучили нарушения, с которыми столкнулись за последние три месяца. В экспортном контроле нередко принимается субъективное решение о пропуске груза, а отсутствие системы взвешивания негативно влияет не только на состояние дорог, но и на возможность учета товаров, которые проходят через границу. Эту проблему намерены совместно решить комитет госдоходов и минтранспорта в следующем году. К ветконтролю тоже есть вопросы. В ноябре этого года на прилавках появилась экспортная свинина, несмотря на временное ограничение от 29 сентября на ввоз свиней и их мяса, которые не прошли тепловую обработку. За этот год сумма нарушений достигла 201 млн тенге, 124 из них возвращено государству и собственникам.

АЙДОС ЖУНИСОВ, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:

— Посредством «ЕОЗ» снижена планируемая закупочная цена на сумму 1,8 млрд тенге 58 организациям, среди которых 16 — из сферы образования на 480,6 млн тенге, 6 — из сферы культуры на 37 млн тенге, 7 — аппаратов акимата на 27,8 млн тенге и 3 — сферы здравоохранения на 8,5 млн тенге.

Анна Богословская