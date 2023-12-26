Студента колледжа подозревают в обмане родной матери на 1 млн тенге

Жительница Петропавловска стала получать уведомления о необходимости выплаты по кредиту, которого она не оформляла. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Вопросы оперативников навели её на воспоминание, как в декабре прошлого года её 16-летний сын обратился к ней с просьбой зарегистрироваться на каком-то сайте. Якобы там можно было скачать ответы на экзаменационные вопросы. По словам подростка, при регистрации двух человек сайт обещал скидку. По просьбе сына женщина прошла процедуру регистрации, которая включала в себя фото- и видеоверификацию личности. Как выяснилось, процедура регистрации проходила на ресурсе одной из финансовых организаций, где на ее имя был оформлен кредит в размере 1 миллиона 180 тысяч тенге. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». В настоящее время материалы дела готовятся для передачи в суд. Всего за 11 месяцев зарегистрировано 716 интернет-мошенничеств, из них 91 связано с оформлением кредитов на чужое имя.



Валерия Сиваш