Работу по стабилизации цен на основные продукты питания рассмотрели на совещании в Правительстве

За 11 месяцев продовольственная инфляция в стране составила 7,5% при общем уровне — 8,9%. Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин поблагодарил руководителей регионов, профильных министерств и организаций за результативную работу, подчеркнув, что базовая задача на следующий год — еще больше снизить годовой уровень инфляции. Запас основных продуктов питания в стабфондах сформирован в объеме 174,1 тысячи тонн. Это на 20% превышает рекомендованный уровень потребности населения на данный период.

СЕРИК ЖУМАНГАРИН, заместитель Премьер-министра РК:

— Все области должны быть полностью обеспечены теми видами продуктов, которые у них производят. В этом году мы наладили эффективные горизонтальные связи поставок овощей и продуктов между областями, нужно и дальше укреплять эти связи. В январе проведем итоговое совещание, на котором МСХ должно представить прогнозы по началу разбронирования сформированных запасов.



Дарья Пышмынцева