Правительство РК приняло Концепцию безопасного труда до 2030 года

В Казахстане около 500 тысяч человек трудятся в условиях, представляющих опасность для здоровья. Премьер-министр Алихан Смаилов объявил о ежегодных травмах на производстве, затрагивающих почти 2 тысячи работников, из которых более 200 случаев фатальны. Для решения этой проблемы правительство приняло Концепцию безопасного труда до 2030 года.

Концепция направлена на снижение профессиональных рисков и травматизма, предусматривает цифровизацию для повышения эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда. Она также включает модернизацию национальной системы охраны труда, стимулирование экономических мер по снижению рисков, развитие профессиональных компетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в области охраны труда.