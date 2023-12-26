Патрульные полицейские поздравили водителей с наступающим Новым годом

В канун Нового года сотрудники батальона патрульной полиции городского профильного управления провели профилактическую акцию для участников дорожного движения. Переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, правоохранители останавливали автомашины, вручали водителям фрукты и сладости, разъясняли необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения. Люди позитивно и с улыбкой отнеслись к инициативе полицейских. Основной посыл профилактической акции — донести до водителей, что к ПДД нужно относиться предельно внимательно. За 11 месяцев 2023 года в Петропавловске произошло 201 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 2 человека погибли, 231 — были ранены. К административной ответственности полицейские привлекли свыше 3750 человек.

Дарья Пышмынцева