Члены правительства Казахстана обсудили план законопроектных работ на 2024 год

Министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что из 32 предложенных законопроектов на текущий год 5 уже подписаны президентом, 20 на рассмотрении Парламента, а 5 – на рассмотрении правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул важность своевременной разработки законопроектов и выделил ключевые направления, такие как новый Цифровой кодекс и закон по господдержке инноваций. Также планируется разработка закона «О фонде целевого капитала» для развития образования и науки. Для снижения коррупции в правоохранительных органах введут институт проверки на профессиональную добропорядочность.