Более 100 единиц несертифицированной пиротехники изъяли за день полицейские

Без соответствующих документов: подпадает под административное правонарушение по статье 196 КРКоАП. Это влечет штраф в размере 25 МРП.

В целях предупреждения пожаров, несчастных случаев и травм среди людей полицейские и спасатели проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Специалисты инспектируют точки реализации данной продукции, проверяют документы, а также сроки и условия хранения пиротехнических изделий.

КУРМАН МУСИН, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО:

В период проведения новогодних праздников с 25 декабря текущего года по 3 января 2024 года на территории Северо-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на соблюдение правил оборота пиротехнических средств.

С начала операции полицейские изъяли свыше 100 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, выявили сразу три нарушения статьи 196 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Валерия Филатова