Аким СКО посетил детскую деревню

Бывают такие ситуации, когда дети остаются без попечения родителей. Но им посчастливилось оказаться в детской деревне. Здесь все как дома — тепло, уютно, заботливые мамы-воспитатели, а еще много друзей, которые не оставляют ребят без внимания.

ОЛЕГ ЛЕОНТЬЕВ:

— Я увлекаюсь баскетболом. Хожу уже 2 года. Завтра я уже еду на Президентскую елку. Мне очень нравится, наверное, там будет.

Глава региона поздравил ребят с наступающим праздником и поблагодарил воспитателей за их труд. Всего в детской деревне живут более 30 ребят в возрасте от 7 до 18 лет.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Я вас поздравляю, желаю крепкого здоровья, хорошей учебы, чтобы сбывались желания. Мне сказали ваши воспитатели-мамочки, что вы в дружбе проживаете. Чтобы всеми теми детьми, с кем живете, были друзьями на долгие годы.

У каждого из воспитанников детской деревни свои интересы. Софья любит творчество и футбол. Свой красивый наряд «тенге» она сшила вместе с мамой-воспитателем специально для празднования Нового года.

СОФЬЯ НОВОЛЕТОВА:

— Новый год люблю, это праздничное настроение и праздник привлекательный своими подарками. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы все было хорошо, в доме царило благополучие.

ТИМУР ЖАНТУЛЕСОВ:

— Вчера я был на новогодней елке. Представлял костюм батыра, мне понравилось смотреть представление.

Ребята строят планы, ставят амбициозные цели. В ходе беседы они рассказали о своих желаниях и спросили о детской мечте Гауеза Торсановича.

— Когда я в школе учился, хотел быть военным, генералом. Я служил и добился этого, шел к мечте. У меня было 6 прыжков с парашютом.

Аким области приехал к ребятам не с пустыми руками. Он подарил 39 велосипедов и фортепиано. Сергей — студент педагогического факультета опробовал инструмент.

Глава региона рассказал о своих музыкальных увлечениях и пообещал еще встретиться с ребятами в такой же дружеской атмосфере.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

