Аким СКО подарил воспитанникам детского центра социального обслуживания «Арман» новый микроавтобус

Аким области посетил детский центр социального обслуживания «Арман». Гауез Нурмухамбетов поздравил детей с наступающим Новым годом и подарил центру новенький микроавтобус. На нём воспитанники учреждения будут ездить на занятия, кружки, выбираться на экскурсии. Центр рассчитан на 12 ребят школьного возраста. У каждого из них есть нарушения опорно-двигательного аппарата.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Хорошей учёбы вам, творчества, всех благ, чтобы всё у вас получалось, чтобы все мечты, которые у вас есть, ребята, чтобы они все исполнились.

Каждый из ребят мечтает о чем-то своём, а еще они строят планы на будущее, некоторые уже выбрали себе профессию.

ВАЛЕРИЯ ЗАВГОРОДНЯЯ, воспитанница Петропавловского детского центра социального обслуживания «Арман»:

— Я хорошо рассказываю стихи, у меня много грамот, мне нравится проводить время с ребятами, посещать кружки, мероприятия, я занимаюсь спортом. Свяжу себя с писательством или языками.

СЫМБАТ ДУЙШАНБЕ, воспитанница Петропавловского детского центра социального обслуживания «Арман»:

— Я занимаюсь вокалом с 6-ти лет, мне это очень сильно нравится, выступаю на разных конкурсах, фестивалях. В принципе, наверное, это мое.

РУСЛАН ШАРИПОВ, воспитанник Петропавловского детского центра социального обслуживания «Арман»:

— Нравится заниматься спортом, люблю играть в видеоигры. Люблю делать уроки, учусь на твёрдые четвёрки.

У ребят очень хорошая успеваемость и большая тяга к знаниям. Центр социального обслуживания помогает им раскрыть их потенциал, для этого в учреждении есть необходимые условия. Директор детского центра обратила внимание главы региона на недостаток трёх тренажёров, которые нужны мальчишкам и девчонкам для развития. Гауез Нурмухамбетов пообещал помочь с их приобретением.

Дарья Пышмынцева