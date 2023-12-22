Заболеваемость корью в области выросла в 1,5 раза

На сегодня в области зарегистрировано 289 случаев подозрения на корь. 162 из них подтверждены. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 1,5 раза. По возрастной структуре наибольшее количество случаев зарегистрировано среди подростков и студентов от 15 лет и старше.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В Академии Нацгвардии РК зарегистрировано 54 случая подозрения на корь. Из них 50 случаев подтверждены. 3 случая отменились в связи с диагнозом острая инфекция верхних дыхательных путей. По профессионально-педагогическому колледжу на сегодня у нас с подозрением на корь 30 человек, из них 21 случай подтвержден лабораторно. 6 случаев отменены также в связи с диагнозом острая инфекция верхних дыхательных путей.

За последние сутки госпитализированы трое — 2 ребенка и 1 взрослый. Сейчас стационарное лечение с подозрением на корь получают 26 пациентов, из них 13 детей. В реанимационном отделении пациентов нет. Всего в стационарах с момента выявления первых случаев прошли лечение 163 человека.

НУРЖАН ТАГАНИЯЗОВ, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Всего по области развернута 181 койка для госпитализации, из них 113 детских и 68 — взрослых. На амбулаторном лечении наблюдаются 34 пациента, из них — 16 детей. Случаев коревого энцефалита и пневмонии не зарегистрировано.

В области имеется 30 434 дозы вакцины против кори. В ходе дополнительной массовой иммунизации в области привиты 12 757 человек. Это 48,5% от числа подлежащих вакцинации лиц.

Валерия Филатова