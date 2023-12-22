Волонтёры порадовали горожан вкусными подарками

В канун новогодних праздников волонтеры движения «Помощь рядом» вместе с представителями ТОО «Радуга» провели на улицах города акцию «Время дарить сказку».

ДАМИР АБДИН, руководитель волонтерского движения «Помощь рядом»:

— Раздаем сладкие подарки, это кукурузные палочки. Мы задаем вопросы нашим прохожим, они отвечают, стихи рассказывают, и за это мы им даем такой сладкий подарок. У нас загадки, вопросы, можно чтобы они стишки рассказали. Легкие, простые. Ну, допустим, загадка «Зимой и летом одним цветом.

Прохожим акция пришлась по душе. Говорят, появилось новогоднее настроение. Активно отвечали на вопросы Деда Мороза и Снегурочки.

Акцию «Время дарить сказку» проводят каждый год. До 31 декабря добровольцы стараются охватить как можно больше людей. В преддверии волшебного праздника волонтеры посещают и детские дома. В этому году подарки уже получили около 300 детей.

Валерия Сиваш