В текущем году на процедуру банкротства подали 609 человек

С 3 марта 2023 года в стране начал действовать Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Населению предложили три вида процедур: внесудебное и судебное банкротство, восстановление платежеспособности. С принятием закона в городское управление государственных доходов поступило 609 заявлений. 481 заявителю отказали в процедуре банкротства. Причиной стало несоответствие критериям.

ОКСАНА КРАДЕНОВА, заместитель руководителя управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— На сегодня по поступившим заявлениям в УГД по г. Петропавловску признаны банкротом 78 граждан на сумму более 87,6 млн тенге. По 46 заявлениям процедура банкротства еще идет, так как процедура внесудебного банкротства длится 6 месяцев. Самая большая сумма по заявлению — 5 349 150 тенге, по кредитному бюро — 5 233 452 тенге. Это по тем, кто был признан банкротом. Самая маленькая сумма — 26 000 тенге. Ну и по возрасту: самому старшему заявителю — 69 лет, самому молодому — 30 лет, средний возраст по признанным банкротам — 45 лет.



Камилла Карим