На 90% завершено строительство поликлиники «Береке»

Новую поликлинику в микрорайоне «Береке» посетили заместитель акима области Рустем Курманов и аким города Серик Мухамедиев. Видно, комфортные условия создаются как для работы врачей, так и пребывания пациентов. Завезли новое оборудование для стоматологического кабинета, ФГДС и многое другое. Палаты дневного стационара оснастили кнопками вызова.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Медицинскую помощь здесь будут получать 15 тысяч человек. В штате — 30 врачей и 119 работников медперсонала.

АМАНЖОЛ КАЗИЕВ , директор 2 городской поликлиники:

— Поликлиника «Береке» рассчитана на 250 посещений в сутки. Здесь будет оказываться доврачебная помощь, врачебная помощь и специализированная помощь. Раньше пациенты «Береке» ездили в здание по улице Васильева,123. Это было неудобно. На данный момент все пациенты будут обслуживаться здесь.

Молодой специалист Мойилбек Алиев работает врачом общей практики. Приехал из Шымкента.

МОЙИЛБЕК АЛИЕВ, врач общей практики:

— Поликлиника отличная. Настроение очень хорошее. Для нас хорошо, что поликлиника новая. Для населения ближе к дому.

Строительные работы здесь завершили на 90%.

Камилла Карим

