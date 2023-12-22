Аким Петропавловска провёл отчётную встречу с населением

Более двух тысяч семей улучшат свои жилищные условия. В этом году планируют завершить строительство 22 многоквартирных домов. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Он подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на предстоящий год.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— В течение нескольких лет острым вопросом оставались 16 проблемных домов, к которым своевременно не были подведены ИКИ. На сегодня стоительные работы завершены, к домам подведены инженерные сети, жители заселяются в квартиры. В начале месяца мы начали выдавать ключи от 600 квартирных домов для социально уязвимых слоёв населения.

Затронул аким вопрос по завершению реконструкции дорог на улицах Горького и Жумабаева. Из-за удорожания цен на строительные материалы провели корректировку проектов. Сдать объекты планируют в следующем году. Также разрабатывается проектно-сметная документаци на строительство дорог на 3-х улицах и средний ремонт на 48 улицах. Особое внимание — на второстепенные улицы и окраины.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— Полным ходом идёт реализация проекта по строительству путепровода улицы Универсальной. Его ввод позволит обеспечить своевременный ремонт аварийного моста по улице Караванной и въезд без ограничения в город с Рабочего посёлка. Также мы сможем перенаправить поток крупногабаритных грузовых автомобилей по новому мосту и обеспечим свободный поток легковых автомобилей и маршрутов общественного транспорта.

О проблеме с вывозом мусора Серик Мухамедиев тоже говорил. В этом году акимат закупил 5 мусоровозов. Теперь планируют либо предоставлять их в аренду либо на базе ЖКХ создать мусоровывозящее предприятие. Приобрели также 100 евроконтейнеров, ожидается поставка ещё 50-ти. Следующая тема — трудоустройство населения.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— С начала года трудоустроено 5 735 человек, за счёт ввода новых и расширения действующих предпряитий создано 2665 новых рабочих мест. В 2024 году планиуется трудоустроить 5750 человек, создать 2667 новых рабочих мест. Одним из приоритетных направлений для социально уязвимых слоев населения является выдача государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей в размере 400 МРП или 1 380 000 тенге.

В этом году государственные гранты на бизнес-идеи получили 48 человек на сумму более 62 млн тенге. В предстоящем году планируют предоставить гранты 60-ти жителям. После отчёта люди задавали вопросы.

ВАЛЕНТИНА ТУРКОВА, жительница г. Петропавловска:

— Жительница дома по адресу Н.Назарбаева, 123. Как Вы прекрасно, наверное, знаете, там произвели ремонт лифтового оборудования. После этого перед жильцами встает вопрос о подписании договоров и размере взноса.

Во-первых, перед подписанием договора горожанка хотела ознакомиться с проектно-сметной документацией. Это у нее получилось не сразу, только через разбирательства. А увидев её, у Валентины Семеновны появилось ещё больше вопросов. По проекту стоит сумма 62 миллиона тенге. Хотя бюджетный лифт, как утверждает жительница, стоит не более 3 миллионов. Таких в её доме поставили 3 штуки. На что остальные средства — главный вопрос.

БУЛАТ КАЖМУРАТОВ, директор ТОО «Жилищная служба города Петропавловска»:

— Серик Мухамедиев пообещал лично разобраться в этом деле. Валентину Туркову попросили записаться на личный прием к акиму города.



Диана Салихова