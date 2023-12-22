22 декабря в Казахстане отмечают День энергетика

22 декабря свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Люди, благодаря которым в нашим домах есть свет и тепло. Представителей этой сферы от имени главы региона поздравил его заместитель. Канат Дузелбаев отметил, развитию энергокомплекса уделяется особое внимание, а нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции своих предшественников. В честь профессионального дня отметили лучших сотрудников. За наградами различных достоинств на сцену вышли почти 50 человек.

Виталий Холоша работает в «Петропавловских Тепловых Сетях» 16 лет. Его труд отметили медалью «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін».

ВИТАЛИЙ ХОЛОША, и.о. генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Мне кажется, самое главное,терпения нам. Трудности — это и жизненные ситуации, и профессиональные. Нужны качества как работника, так и потребителя. Это все объединить и трудиться, чтобы вам было комфортно и уютно в ваших домах.

В этом году исполнилось 60 лет АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и 15 лет ТОО «Севказэнеросбыт». В АО «СК РЭК» в этом году выполнили масштабные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы. Охватили город и 8 районов.

АЛЕКСАНДР ЧЕКУЛАЕВ, генеральный директор АО «СК РЭК»:

— Энергосфера не стоит на месте. Она развивается, внедряются новые технологии. Днем и ночью в любых погодных условиях наши монтёры инженеры выезжают, восстанавливают технологические нарушения.

Одним из приоритетных направлений работы ТОО «Севказэнергосбыт» является повышение качества обслуживания потребителей. На предприятии готовятся к запуску проекта «iQala».

МАГАУИЯ САГЫНДЫКОВ, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Нашими работниками специалистами была проведена очень большая работа по повышению качества обслуживания потребителей. В 2013 году была запущена в работу Контакт-центр, Единый расчетный центр, был внедрен единый платежный документ, все основные коммунальные платежи, водоснабжение, газоснабжение, услуги КСК и ряд других услуг. Это очень облегчило взаимоотношения с потребителями.

Штат сотрудников «Севказэнерго» — более двух тысяч человек. В акционерном обществе намерены и дальше работать в рамках инвестиционной программы. На ТЭЦ-2 планируется капитально отремонтировать два котло- и три турбоагрегата. И, конечно же, построить дымовую трубу.

Камилла Карим