15 нарушений за продажу ёлок без документов выявили полицейские

В канун Нового года полицейские принимают меры по охране хвойных деревьев от браконьерского использования. В рамках операции «Ель» проходят рейды по лесам и точкам продажи хвойных деревьев. Незаконная вырубка одной ели наносит ущерб государству в размере 15 месячных расчётных показателей. Если причинённый ущерб превышает 100 МРП, наступает уголовная ответственность. За неделю рейдов выявлено 15 нарушений за продажу ёлок без сопроводительных документов. В ряде случаев товар продавали на обочинах дорог, площадях и в других местах, где не предусмотрена торговля. К слову, за 11 месяцев в области по фактам незаконной порубки и повреждения деревьев было возбуждено 3 уголовных дела. Операция «Ель» продлится до 31 декабря.

ЕРКЕМ ГАЛИУЛЛИНА, инспектор природоохранной полиции ДП СКО:

— Совместно с природоохранными органами проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления данных нарушений. Также при проверке точек реализации проверяется наличие карантинного сертификата, происхождение данных пород деревьев, а также разрешение на торговлю.



Валерия Сиваш