Рейды по охране елей проводят в СКО

Ёлочный бум в предновогодний период в самом разгаре. Точки продажи хвойных деревьев развернулись в разных микрорайонах города. Данил Анопко не первый год занимается ёлочным бизнесом. В ассортименте — около ста штук на любой вкус и кошелёк.

ДАНИЛ АНОПКО, продавец ёлок:

— Продаем ёлочки разных размеров — от 1,5 — 3 метров. Пушистые, хорошие. Завоз у нас идет из России, города Кургана. Все официально. Все документы имеются. Также имеется у нас акт санитарного контроля. Если вдруг люди будут из деревни покупать, мы им выдаем бумажку. Если будет пост проезжать, это все официально. Вопросов лишних не будет.

Традиционно с начала декабря в регионе проводят рейды по профилактике незаконной вырубки и продажи хвойных деревьев. Специалисты охраны и защиты леса посещают ёлочные базары.

РУСТЕМ ЖАНАХМЕТОВ, инженер охраны и защиты леса лесного хозяйства «Кызылжарское»:

— За предыдущие 2 года фактов каких-то выявлено не было. Нарушители, наверное, уже сейчас понимают, что ответственность за данное нарушение серьезная. Тут как бы вплоть до уголовной ответственности. За одно спиленное дерево нарушителю грозит 15 МРП, это 51750 тг. Помимо этого еще штраф. Штрафы тоже в зависимости от физического или юридического лица, от 100 до 1000 МРП доходят.

Помимо торговых точек проверяют инспекторы и места, где растет хвоя. На контроле у лесников хозяйства «Кызылжарское» — вся пригородная территория. Всего по области установлено 22 стационарных поста. Станислав Мейкер два года работет лесником. Обходит участки, если замечает следы вырубки, сообщает в соответствующие органы.

СТАНИСЛАВ МЕЙКЕР, инспектор — лесник лесного хозяйства «Кызылжарское»:

— Мы вот пост приняли. Охраняем елки, природу. Все охраняем. Летом также охраняем, чтобы пожаров не было. Территорию обходим, смотрим, чтобы следов не было. А их сразу видать на снегу.

Мониторят лесные массивы не только пешком, но и на снегоходах. В работе они — незаменимые помощники. Передвигаться по глубокому снегу на них легко и просто, говорят охотоведы.

ДМИТРИЙ БУТЕНКО, охотовед лесного хозяйства «Кызылжарское»:

— Если маленький покров снега, мы выезжаем на машинах, если большой покров снега, выезжаем на снегоходах. Проводим рейдовые мероприятия. Выезжаем с утра, в обед и вечером. С периодичностью так меняемся.

В этом сезоне пока что не выявлено ни одного факта незаконной вырубки.

Валерия Сиваш



