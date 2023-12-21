Полицейские проводят рейды на автодорогах области

В связи с запретом вывоза из страны сжиженного газа полицейские вместе со специалистами инспекции транспортного контроля проводят рейды на автодорогах области.

МЕДЕТ МЫРЗАГАЛИЕВ, главный специалист инспекции транспортного контроля по СКО:

— В РК транспортировка газа за границу запрещена. Сегодня мы с местной полицейской службой проводим рейдовые мероприятия. Правонарушений выявлено не было. Проверки продолжают. Будут проверяться все грузовые ТС на транспортировку газа.

Параллельно стражи порядка проверяют большегрузный транспорт на предмет незаконного переоборудования. Водители транспортных средств с большим объёмом двигателя зачастую предпочитают автогаз. Стражи порядка напоминают, что процедура переоборудования возможна только при наличии соответствующего разрешения.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— В целях недопущения незаконного вывоза сжиженного газа, а также выявления фактов установки дополнительного газобаллонного оборудования без соответствующего разрешения, совместно с инспекцией транспортного контроля проводятся рейдовые мероприятия. Данные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

Установка дополнительных осветительных приборов, увеличение объема кузова и другие элементы «тюнинга» допустимы только с согласия специалистов. Незаконное переоборудование может привести к нарушению нормального режима эксплуатации и риску аварийности. С начала года в области за незаконное переоборудование привлечены к административной ответственности 198 водителей.



Валерия Филатова