Мастер-класс провели деятели культуры для североказахстанских студентов

Преподаватели Казахского национального университета искусств провели мастер-класс для учащихся колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей имени Ермека Серкебаева. Своим опытом поделились кавалер ордена «Курмет», лауреат Государственной премии, доктор искусствоведения Хорлан Калиламбекова и заслуженный деятель Казахстана, президент республиканского общественного объединения «Союз вокалистов», руководитель труппы театра «Астана Опера» Азамат Желтыргузов. В колледже обучаются 200 студентов и столько же учащихся младшего звена.

ГАЛИНА РЫЖИК, заместитель директора колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одарённых в искусстве детей:

— В наш город высадился профессорский десант из Казахского национального университета искусств. Такая встреча в формате мастер-класса свойственна творческим профессиям. Мы обмениваемся взглядом, это полезно для преподавателей и студентов. Они со стороны могут видеть новые методики.

ХОРЛАН КАЛИЛАМБЕКОВА, доктор искусствоведения, профессор Казахского национального университета искусств:

— Чтобы этот колледж выпускал как можно больше больших музыкантов, желаю большой дороги, чтобы колледж процветал, набирал мощи. И выпускал хороших выпускников.

