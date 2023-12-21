Дефицит воды в Казахстане: эколог предложил решение проблемы

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Едил Жанбыршин выступил с докладом перед Правительством. Он обратил внимание на проблемы, связанные с использованием воды в стране. По его словам, больше половины жителей сёл до сих пор не имеют доступа к чистой питьевой воде, а 36% вынуждены приносить ее в бидонах и тележках, так как в населенном пункте нет централизованного водоснабжения. Большой объем ценного ресурса потребляет сфера сельского хозяйства, а потери воды в ней достигают 40% из-за изношенности систем ирригации. Едил Жанбыршин обратил внимание на опыт других стран, которые используют систему капельного полива, а также предложил на законодательном уровне закрепить за предприятиями обязанность повторно использовать воду. По словам эколога, использование паводковых, талых, снеговых, дождевых и сточных вод существенно бы сэкономило чистую питьевую воду. Жанбыршин выразил обеспокоенность, что проблема с нехваткой воды не будет решена полностью в ближайшее время, и призвал Правительство к более активным действиям в этом направлении.

ЕДИЛ ЖАНБЫРШИН, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК:

— По оценкам экспертов, Казахстан расходует 25 миллиардов кубометров природных водных ресурсов в год. Из них 21 миллиард идет на потребление, остальные 4 миллиарда теряются в полях. К сожалению, расход воды за последние годы вырос на 48 %. Ситуация очень тревожная.

Анна Богословская