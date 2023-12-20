В Петропавловске жители новостройки бьют тревогу

Так выглядит подвал дома по адресу Жамбыла,11. 16 декабря здесь произошёл порыв трубы, по которой шла подача холодной воды. Жильцы дома обратились за помощью к сотрудникам аварийной службы, которые выкачали из подвалов многоэтажки основную часть воды.

ЖАНИБЕК АХМЕТЖАНОВ, председатель ОСИ «Жамбыла,11»:

— Позвонил в отдел строительства ЖКХ, они вызвали ТОО «Основание», они приехали, посмотрели, ничего не сделали. Говорят, что вина наша. Но у меня есть видео- и фотодоказательства, что все болты, гайки и шпильки руками там крутятся, т.е. сделано совсем похабно всё. В подвале у нас насосы стоят электрические, теплоузел стоит, щитовая, мы остались без света в 30-ти градусный мороз, без воды. Насосы электрические мы отогревали сами, хотя вина не наша, дом ещё стоит на гарантии.

По словам председателя ОСИ, после аварии часть оборудования в подвале предстоит заменить, но у жильцов новостройки нет на это средств. Они настаивают на том, чтобы застройщик выполнил свои гарантийные обязательства. Кстати, подвал многоэтажки топит не в первый раз.



ЖАНИБЕК АХМЕТЖАНОВ, председатель ОСИ «Жамбыла, 11»:

— Нас топит, потому что у нас нет дренажа, талые воды к нам заходят.

Жильцы новостройки получили ключи от квартир в этом доме в мае 2022 года. В многоэтажке больше сотни квартир и несколько сотен жильцов. Они говорят, что в новостройке очень много проблем. Это наводит горожан на мысли, что дом построен некачественно. Кроме того, территорию рядом с новостройкой не благоустроили, пожарная система в доме установлена, но она отключена.

НАДЕЖДА ЛЫСЕНКО, жительница г.Петропавловска:

— Сначала крыша текла, сказали, что её отремонтировали, приезжали заказчики, будем делать, все так до сих пор и делается. В подвале очень много проблем, всё время порывы, то есть вода холодная, то нет, с горячей также. Из окон дует, с дверей и балкона тоже. В ТОО «Основание» сколько жаловались, приедут, в одну квартиру зайдут и уходят.

Директор ТОО «Основание» объяснил, что дом был сдан в декабре 2020 года. По словам Сергея Тимофеева, несмотря на то, что срок гарантии истёк, на предприятии стараются реагировать на все обращения жильцов новостройки.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ, директор ТОО «Основание»:

— Два года живут, до сих пор нет сантехника, потому что за системой нужно следить. Где-то прозевали, подморозили задвижку, её разорвало, побежала вода, создалась большая проблема. На верхнем этаже в подъезде батарея разморозилась, да, может в большие морозы, где-то дверь не закрылась, но надо же смотреть, чтобы система работала. Я дал команду, увезли туда новую батарею. Мы тоже не отходим в сторону. Мы не отказываемся, какие-то вопросы возникают, мы готовы помогать.

Сергей Тимофеев объяснил, что специалисты ТОО «Основание» проверяли оборудование в подвале, его необходимо было лишь просушить, новые двигатели приобретать не нужно. Жалобы по поводу состояния крыши и холода в квартирах Сергей Тимофеев тоже прокомментировал.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ, директор ТОО «Основание»:

— У нас же климат такой, где-то замерзание зимой, летом наоборот. Шевеления крыши бывают, движения, где-то трещины образуются, бывает такое, но, как только сигнал поступает, мы выезжаем, каких-то серьёзных протёков уже не было, в самом начале было, но это мы устранили. Жалуются на температурный режим, в доме очень холодно. Это было с самого начала, опять же параметры, которые заложены в проекте, по ним «Тепловые Сети» должны подавать определённую температуру, но ее там нет. Вопрос не к нам, а к энергетикам.

Жильцы новостройки второй год бьют тревогу и просят помощи у местных властей.



Дарья Пышмынцева