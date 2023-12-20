Полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков благодаря новому Telegram-боту

В октябре в полиции запустили Telegram-бот для жалоб по поводу сбыта наркотиков. Уже через несколько дней после запуска на него поступило анонимное обращение о подозрительном поведении 20-летней девушки. В результате проверки девушку и её парня задержали. Полицейские изъяли у них по 14 свёртков с порошкообразным веществом. Получены результаты экспертизы, согласно которым изъятое вещество является синтетическими наркотиком «мефедрон». Также по показаниям задержанных были обнаружены уже сделанные «закладки». Всего полицейские изъяли 45 граммов наркотиков. В настоящее время проверяется ещё одна оперативная информация, также получено около 30 сообщений со ссылками на веб-ресурсы о продаже наркотиков или работе распространителей. Все они направлены на блокировку.



Валерия Сиваш