День открытых дверей провели в филиале НЦПК «Өрлеу» для студентов педагогических специальностей

В областном филиале национального центра повышения квалификации «Өрлеу» провели день открытых дверей. Студентам педагогических специальностей Высшего колледжа им. М. Жумабаева рассказали о проводимой институтом работе. Будущие учителя узнали о новых возможностях и перспективах развития профессии педагога. Саму встречу посвятили проблеме развития читательской грамотности современной молодёжи.

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, старший преподаватель ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»:

— Данная проблема актуальна и злободневна, так как читательская грамотность обеспечивает эффективность процесса социализации личности и влияет на ее всесторонее развитие. Именно этот навык гораздо сильнее других влияет на успеваемость обучающихся. Но при этом, к сожалению, стоит подчеркнуть, что начало 21-го века ознаменовалось кризисом чтения. Наблюдается снижение интереса у учащихся к чтению, что негативно отражается на их формировании и развитии.

Студенты вместе с преподавателями центра обсуждали способы мотивации учеников к чтению, искали пути выхода из кризисной ситуации. Нет такой проблемы, с которой не справится хороший квалифицированный педагог, считает Ирина Гражевская.

ИРИНА ГРАЖЕВСКАЯ, студентка Высшего колледжа им. М. Жумабаева:

— Непрерывное повышение квалификации важно, поскольку от профессионализма педагога зависит очень многое. От того, насколько педагог профессионал в своей деятельности, зависит то, насколько он сможет развить обучающегося, сформировать его как личность. Педагоги являются не только теми людьми, которые дают знания детям. Они в первую очередь являются воспитателями, то есть людьми, которые дают какие-то навыки ребёнку, учат его новому, интересному.

Ребята выполняли упражнения на развитие креативного мышления. При помощи разных предметов нужно было рассказать о своей группе в необычной форме.

Подобные встречи в центре «Өрлеу» проводят на постоянной основе. Здесь стараются оказывать будущим педагогам всестороннюю помощь и поддержку, вовлекать их в процесс разработки и внедрения новых методик обучения детей.



Валерия Филатова