Аким Петропавловска провёл прием граждан

Открытый прием граждан провел аким г. Петропавловска Серик Мухамедиев. Валентина Новиженная обращается к акиму не в первый раз, признает, что помощь всегда есть. На этот раз женщина пришла как председатель ОСИ, чтобы решить проблему жителей дома, в котором более 400 квартир.

ВАЛЕНТИНА НОВИЖЕННАЯ, председатель ОСИ:

— Крыша у нас вот в таком неприглядном состоянии, ужасно, конечно, валится уже все. Дом пятиэтажный, у нас 14 подъездов, большой дом. Все, что нужно, все ремонты мы сделали, что смогли, но ее ремонтировать уже бесполезно.

Также председатель ОСИ подняла вопрос обустройства детской площадки во дворе. Серик Мухамедиев принял на рассмотрение проблему. В следующем году в Петропавловске планируется проводить поквартальный ремонт дворов, дом по ул. Болатбаева, 4 включат в этот список. Также аким пообещал в следующем году посодействовать ремонту крыши по госпрограмме. Квартирный вопрос актуален для многих граждан. Жамал Какабаева пришла, чтобы уточнить вопрос получения жилья для своей дочери. Мать двоих детей скитается по съемным квартирам, а ее очередь в списке еще не близко.

За первый час приема к работникам акимата обратились около 30-ти человек. На вопросы отвечали также и сотрудники прокуратуры. Каждая проблема взята под контроль соответствующих отделов.

Анна Богословская

