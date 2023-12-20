35 госслужащих-волонтёров наградили за активную работу

35 госслужащих-активистов отметили благодарственными письмами. Это те, кто на постоянной основе помогает нуждающимся.

Асель Балташ занимается волонтёрством уже три года. В этом её активно поддерживает супруг. Вместе они помогают малообеспеченным, многодетным семьям. Всё, что нужно для этого, признается Асель, только лишь желание. Возможность протянуть руку помощи всегда найдётся, считает девушка.

АСЕЛЬ БАЛТАШ, и.о. руководителя администратора специализированного суда по административным правонарушениям г. Петропавловска:

— Помогала, в первую очередь, это была «производственная корзина». Начиналось с этого. Потом вещами, по возможности. Учитывая, что это многодетная семья, то помогали иногда даже деньгами. Мы с мужем помогали. Мы будем обязательно участвовать в новогодней акции. У нас есть многодетная семья, которой каждый год мы помогаем, покупаем подарки детям. Хоть немного обрадуем детишек. Их в семье шестеро.

Совет волонтёров на базе ведомства действует с мая этого года. Туда входят руководители областных исполнительных органов, территориальных подразделений, центральных госорганов. За полгода госслужащие-активисты провели немало мероприятий.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Совместно с волонтерскими движениями проведено более 500 благотворительных мероприятий. Оказана помощь более 900 нуждающимся гражданам, т.е. оказавшимся в трудной жизненной ситуации, одинокопроживающим пенсионерам. Кроме того, по инициативе департамента экологии совместно с волонтерскими организациями с участием госслужащих регулярно проводились субботники, экологические акции по очистке и озеленению.

Активное участие госслужащие приняли в акциях «Дорога в школу», «Помощь рядом», «Подари жизнь — стань донором». В последней на постоянной основе участвуют 14 человек. В предновогодний период волонтёры в галстуках планируют вручить подарки детям из малообеспеченных семей.



Диана Салихова