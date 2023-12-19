Во Дворце спорта им. А. Винокурова прошли игры по хоккею с шайбой на кубок СКО

Во Дворце спорта им. Александра Винокурова состоялось торжественное открытие чемпионата по хоккею с шайбой на кубок СКО. Приурочили его ко Дню независимости. Поэтапно на лёд будут выходить 8 любительских команд из Петропавловска и районов.

Первая встреча прошла между командами Кызылжарского района и областного департамента полиции. Спортсмены показали динамичную игру. Каждая команда старалась найти уязвимое место соперника. Удалось это кызылжарцам. Счет открыли на 13 минуте.

Игра закончилась со счетом 9:1 в пользу команды Кызылжарского района. Но, спортсмены «Динамо» не расстраиваются, впереди еще есть время на дополнительную подготовку. Турнир проходит по круговой системе, в январе планируют отыграться.

ТАЛГАТ АБИЛОВ, капитан команды «Динамо»:

— Наша команда создана более 3х лет назад. Создана из числа сотрудников ДП СКО. Команда на еженедельной основе тренируется в здании А.Винокурова, наша команда заряжена на победу. Будем играть только на победу.

Товарищеские встречи любителей хоккея стали доброй традицией. С открытием новых хоккейных кортов в районах появляются больше любительских команд, отмечают в профильном управлении.

ВИКТОР БЕСТИК , руководитель отдела управления физической культуры и спорта СКО:

— Хоккей развивается очень хорошо. Строятся новые спортивные объекты, открываются хоккейные корты. В этом году мы построили в районе Шал акына, Тайыншинском, Акжарском. На следующий год еще планируется строительство. Развивается детский хоккей, любительский хоккей. В каждом районе есть любительские команды, которые играют и участвуют в областных соревнованиях.

Финал игры на кубок СКО пройдёт в марте следующего года во Дворце спорта им.А.Винокурова.

Камилла Карим