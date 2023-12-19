Ольга КЛИШИНА: Придя сюда из бизнеса, я другой не стала

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Для председателя постоянной комиссии по социальным вопросам областного маслихата Ольги Клишиной быть депутатом – это не общественная нагрузка, а новая работа. Должность эта освобожденная и приравнена к госслужбе. Совмещать ее с бизнесом нельзя – пришлось передать свое любимое дело, которое строила с нуля. Во имя чего?

Поговорили о том, как депутатам пришлось буквально стоять над подрядчиками, которые могли сорвать сроки летних ремонтов в школах, об увеличении подъемных приезжающим сюда врачам. О проблемах округа, которые решаются в том числе и благодаря активности самих жителей Солнечного, Борков, Ормана – Ольга Клишина призналась, что с избирателями ей повезло.

И с кем как не с Ольгой Геннадьевной обсудить вопросы школьного питания, ведь много лет она работала в сфере детского и лечебного питания. Как известно, на питание младших школьников сегодня выделяют деньги из местного бюджета – достаточно ли этих средств, чтобы кормить детей качественно? Как вообще обстоят дела в школьных столовых?

А еще не могла не спросить, как совершенно городской человек Ольга Клишина еще 10 лет назад вдруг вступила в партию «Ауыл». Ответ был – про корабль и море.