Аким СКО посетил ТОО «Горгаз-сервис»

ТОО «Горгаз-сервис» — одна из важнейших организаций областного центра.

Работа всех её служб направлена на безаварийное и бесперебойное газоснабжение жителей. Текущую ситуацию в этом направлении аким области обсудил с директором товарищества Олегом Ивановым. В ходе посещения Гауез Нурмухамбетов поинтересовался, какой объем газа поступает в организации.

— На самом деле у нас небольшие объемы потребления. – У нас 63 тысячи? Это годовой объем по области, да?

– Да.

– А у вас какой объем проходит?

–У нас 10 тысяч.

– Всего?

– Да, мы очень мало потребляем. Доля потребления населения, несмотря на огромный социальный эффект, в структуре поставок на внутренний рынок составляет не более 2%.

Задал глава региона и вопрос по ситуации с проблемами газоснабжения.

Напомним, в морозы ряд домов остались без голубого топлива. Причин было

несколько, сообщил директор ТОО «Горгаз-сервис». Одна из них – образование кристаллогидратных пробок. Олег Иванов рассказал, как борются с их появлением.

Олег Иванов, директор ТОО «Горгаз-сервис»:

— Разбираем, чистим или проливаем горячей водой просто-напросто на крестовину, если это еще не случилось. Мы уже знаем, какие это дома. У нас уже выставлен график, по которому аварийная служба приезжает и проливает все эти крестовины. За много лет это уже отработано.

– То есть, две причины в зимний период?

– Да, кристаллогидратные пробки и жидкость, есть еще 3 причина – малое давление.

Сейчас, как сообщили Гауезу Нурмухамбетову, имеющиеся проблемы устранили, газ есть во всех домах. Также аким области ознакомился с работой аварийно-диспетчерской службы. Граждане обращаются к ним по номеру «104». В морозы специалисты принимали до 30 заявок в сутки.

Ирина Радченко, диспетчер АДС ТОО «Горгаз-сервис»:

— Аварийная служба обслуживает заявки по устранению утечек газа. Мы выезжаем на запах газа в квартире, в подъезде, на емкости, во дворах. Машины выезжают, по рации связь идет, заявки все фиксируют,передаются, если что, в службу акимата, если есть какие-то отключения.

Всего ТОО «Горгаз-сервис» обслуживает 758 домов. Это порядка 56 тысяч

абонентов или около 130 тысяч человек.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/