Аким СКО посетил тепличный комплекс ТОО «Зелёный север»

Аким области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой тепличного комплекса ТОО «Зелёный север». В первом отделении идёт активный сбор урожая огурцов. Больше полутора месяцев назад здесь высадили около 34 тысяч семян из Голландии. Из Нидерландов также завезли и установили оборудование.

— Земля только здесь? -Земли нет. Это тоже минеральная вата. — Тоже она? — Да, здесь земли вообще нет. Всё выращивается в инертном субстрате: и рассада, и взрослое растение.

Тепличный комплекс оснащен автоматической системой управления климатом. Несмотря на это, ручной труд здесь очень необходим. ТОО «Зелёный север» продолжает вести набор овощеводов.

НАТАЛЬЯ ФОШТЕР, овощевод ТОО «Зелёный север»:

— Не училась нигде, просто увидела объявление, что ведётся набор, пришла. Мне нравится, тяжело, конечно, но, что-то новенькое для себя.

Так как у большинства специалистов тепличного комплекса нет опыта работа, обучение они проходили на рабочем месте.

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зелёный север»:

— У нас работает команда квалифицированных агрономов, которые знают, как нужно делать. Каждую технологическую операцию объясняют в течение смены, контролируют.

Выйти на полную мощность здесь планируют в следующем году. Объемы производства доведут до трех тысяч тонн овощей в год. Кроме огурцов здесь будут выращивать томаты и зелень. Продукцию теплицы уже можно встретить на прилавках местных торговых сетей.

Дарья Пышмынцева