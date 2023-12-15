В преддверии Дня независимости РК наградили военнослужащих срочной службы

За отличную службу, высокие показатели боевой подготовки, за честь и доблесть сегодня награды получают военнослужащие срочной службы воинской части 6637. По сложившейся доброй традиции чествуют их накануне Дня независимости, поскольку в этот период заканчивается срок их службы .

ГАЛЫМЖАН КИБАЕВ, командир воинской части 6637 НГ РК:

— Сегодня мы чествуем и провожаем домой лучших воинов, которые несли нелегкую военную службу. Эти ребята в первых рядах, т.к. с честью и достоинством несли свой священный долг. Долг перед Родиной и народом Казахстана.

Машрап Дилшат прибыл сюда из Алматы. Во время службы он показал себя как отличный боец, надежный товарищ и храбрый мужчина. Он — старший специалист батальона оперативного назначения. Его главная задача — следить за порядком на улицах города. До увольнения в запас остается несколько дней и парню уже не терпится вновь встретиться с родными.

МАШРАП ДИЛШАТ, военнослужащий срочной службы воинской части 6637 НГ РК:

— Эмоций много. Ждём уже Новый год. Еще надо домой через 4 дня. Сегодня поощряемся. Спасибо воинской части за то, что награждают, так поощряют. Уже много грамот собрал. За охрану общественного порядка, «Лучший начальник войскового наряда», «Лучший патрульный».

Сегодня военнослужащие срочной службы получили грамоты, благодарственные письма и другие награды. Слова напутствия им сегодня выразили не только старшие коллеги и командиры, но и ветераны. Всего в воинской части 6637 сейчас более 300 военнослужащих.

ШУХРАТ АШИМОВ, заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе в/ч 6637 НГ РК:

— Сегодня в торжественной обстановке мы наградили только часть из них. Львиная доля военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки службы, были поощрены на территории нашей части на строевом плацу. Но, ввиду того, что у нас время ограничено, сегодня мы чествовали только самых лучших. Они были поощрены правами командующего регионального командования «Орталық», правами командира воинской части, а также акима города и взаимодействующих структур.

В завершение торжественного вечера для гостей выступили артисты Дома культуры.

Диана Салихова