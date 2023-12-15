В Петропавловске состоялся первый областной форум депутатов всех уровней от партии «AMANAT». Он собрал более 350 участников. Среди них были не только обладатели депутатских мандатов, но и акимы сельских округов, представители первичных партийных организаций, местных исполнительных органов. В работе форума принял участие заместитель главы региона Канат Дузелбаев. Он рассказал о том, что удалось сделать партийцам для улучшения благосостояния жителей области в 2023-м году.

КАНАТ ДУЗЕЛБАЕВ, заместитель акима СКО:

— Сформирован региональный пул из 39 инвестпроектов на сумму 469 млрд тенге. За счет их реализации будет создано порядка 6 тысяч новых рабочих мест. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе запланировано строительство 46 медицинских объектов в районах области. Из них 8 уже реализуются в текущем году, завершено строительство двух поликлиник в областном центре, продолжается строительство поликлиники в селе Кишкенеколь.

Участники форума обсудили вопросы исполнения дорожной карты предвыборной программы партии, поговорили о задачах депутатских фракций «AMANATа». Основная часть тех, кто выиграл выборы в маслихаты всех уровней в нашем регионе, являются аманатовцами. Североказахстанцы ждут от них помощи в решении насущных вопросов. Среди них — газификация региона. Именно этому вопросу был посвящен первый депутатский запрос Еркебулана Мамбетова. Он участовал в форуме.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Я получил ответ, что до конца года должны в Правительстве определиться, каким из путей будет проводиться газификация. Первое, это подключение к газопроводу «Сарыарка». Там есть свои сложности. Мощности его недостаточно. Сейчас, когда даже Астану подключили, наши южные регионы испытывают недостаток. Нужно понять, что это большая работа, кроме проведения газопровода сети нужно проводить, районные и межрайонные и т.д.

Также провести газ в нашу область можно в рамках сотрудничества с соседней Россией. Еркебулан Мамбетов намерен заняться решением еще одного насущного для нашей области вопроса.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Мы, к сожалению, занимаем предпоследнее место по обеспечению чистой питьевой водой в республике, перед Костанайской областью. Из 635 наших сёл порядка 420 только обеспечены, остальные требуют этого. В тесном сотрудничестве с акиматом мы отработали пути по остальным населенным пунктам, примерно по 46 сёлам ПСД должны быть готовы в феврале 2024 года. Когда выйдет необходимая сумма, я буду уже подключаться к тому, чтобы выделялись деньги из республиканского бюджета.

29 июня в Астане состоялся республиканский форум депутатов всех уровней от партии «AMANAT». Теперь аналогичные конференции проводят в регионах.

Дарья Пышмынцева