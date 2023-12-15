В областной прокуратуре рассказали о защите прав предпринимателей

О защите прав предпринимателей рассказали в областной прокуратуре. Это направление работы сотрудники ведомства считают одним из приоритетных. Сигналы от предпринимателей прокурорам поступали 80 раз.

АМИР РАХИМОВ, прокурор управления прокуратуры СКО:

— Подтвердилось 7, в 35 случаях предпринимателям даны разъяснения, внесено 8 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 14 лиц, а к административной — 2. Прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя ИП «Никишин А.П.», опротестовано решение районного суда о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным, он возвращён индивидуальному предпринимателю. ТОО «KAMETEX» предоставлен сервитут для подъездных путей к земельному участку.

В прокуратуре области действует фронт-офис по сопровождению значимых инвестиционных проектов. В его состав входят представители всех заинтересованных госорганов, включая Палату предпринимателей и агентство по привлечению инвестиций «KAZAKH INVEST».

АМИР РАХИМОВ, прокурор управления прокуратуры СКО:

— Мерами прокурорского реагирования реализовано 3 проблемных кейса инвесторов, которые планируют инвестировать в СКО более 190 млрд тенге. К примеру, в августе текущего года турецкий инвестор ТОО «ATM Petropavl Hospital» при строительстве многопрофильной больницы столкнулся с проблемой подключения к электроэнергии. Только после вмешательства прокуратуры инвестор был подключен к альтернативным сетям электроэнергии.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В 2023-м году прокуроры области защитили права 2 214 предпринимателей, им возместили свыше 1 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено 14 лиц, отменено 787 незаконных правовых актов и 91 ограничительная мера, пресечены 3 незаконные проверки, отменено 162 дела об административных правонарушениях.

Дарья Пышмынцева