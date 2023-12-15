С 1 января 2025 налоговую отчётность по декларированию доходов будут сдавать все казахстанцы

На заседании комитета по финансам и бюджету Сената обсудили вопрос внесения всеобщей декларации. Её в стране вводили постепенно с 1 января 2021 года. Главная задача документа — обеспечение справедливого налогообложения, контроль доходов физических лиц и снижение уровень коррупции. С 1 января 2025 года налоговую отчётность по декларированию доходов должны будут сдавать все казахстанцы.

ЕРЖАН БИРЖАНОВ, вице-министр финансов РК:

— Входную декларацию, форму 250, должны сдать все. Там отражаются все активы. Должны сдать все, в том числе пенсионеры, студенты, как раз подпадающие под социально уязвимую категорию населения. По нашим оценкам, на четвертом этапе могут сдать отчетность более 6,5 миллионов человек.

По данным минестерства финансов, в целом в систему всеобщего декларирования войдут 13 миллионов человек. В заполнении декларации можно не указывать квартиры, автомобили и земельные участки, которые зарегистрированы внутри страны. Однако, если имущество находится за пределами республики, то его придется задекларировать.

ЕРЖАН БИРЖАНОВ, вице-министр финансов РК:

— Мы не требуем заполнять квартиры, транспортные средства, которые уже стоят на учете. Они автоматически подгружаются, их не надо указывать. Если у вас зарубежные счета, депозиты или недвижимость, то это надо заполнять. Я надеюсь, у 99% казахстанцев таких сложных моментов по отражению активов за рубежом нет. Это отдельная категория граждан, которые могут обратиться за юридической помощью.

За непредставление декларации в первый раз предусмотрено предупреждение. За повторное нарушение в течение года налагается штраф в размере 15 МРП. Отчет можно сдать через порталы «Кабинет налогоплательщика», «Электронное правительство», мобильные приложения e-salyqAzamat, Халык, Банк, Центркредит. Почти 99% граждан сдают декларацию в электронном виде. Всю информацию можно получить по номеру 1414 либо на сайте Комитета государственных доходов.

Валерия Филатова