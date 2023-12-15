Ремонт автодороги «Петропавловск — Курган» завершат в 2024-м году

Министр транспорта РК в рамках своей поездки в Северо-Казахстанскую область встретился с населением. Марат Карабаев предложил открытый разговор по любым вопросам касательно дорожно-транспортной отрасли. Он также подчеркнул, что наш регион – 17-й по счету, который он посещает в рамках крайней серии рабочих поездок по стране. Первой подняли тему авиаперелетов. А именно, будут ли в следующем году дополнительные авиасообщения с Шымкентом и Туркестаном.

МАРАТ КАРАБАЕВ, министр транспорта РК:

— И с Шымкентом, и с Туркестаном можно попробовать. Но, есть ли потребность. Сейчас такой вопрос не рассматриваем. В целом, смотрите. Понятно, Астана и Алматы — коммерчески окупаемый рейс. Хотя в отношении Астаны он сейчас субсидируемый. 12 тысяч тенге билет. Это субсидируемый рейс, он сам себя не окупает. Шымкент и Туркестан тем более не будут окупать. Но, если у населения будет потребность.

По словам жителей, потребность есть, поскольку в туристический город на летние каникулы ездят школьники на экскурсию. В таком случае, добавил министр, можно сделать этот рейс субсидируемым и возобновить его на каникулярное время. Волнует жителей и вопрос ремонта дорог.

РИНАТ БЕККОЖИН, житель села Николаевки, Есильский район:

— Наша компания занимается грузоперевозками. Хотел узнать, Марат Каримжанович, у меня вопрос касательно дорог. Получается, направление, республиканская трасса «Петропавловск-Сергеевка-Новоишимское-Дружба». Когда будет проводиться ремонт?

Ответ на этот вопрос дал председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин. По его словам, в текущем году проведен средний ремонт участка между Сергеевкой и Николевкой протяженностью 52км. В следующем году отремонтируют 40 км дороги между селами Николаевкой и Покровкой. Подрядная организация определена. Продолжая эту тему, Марат Карабаев пояснил ситуацию и по ремонту автотрасс в сторону Кургана и Омска.

МАРАТ КАРАБАЕВ, министр транспорта РК:

— В Курган дорогу мы в следующем году завершим. Деньги, всё предусмотрено. В этом году работу начали, в следующем году полностью завершим. В сторону Омска в этом году начали работу, я полагаю, что на 2025 год перейдёт. Небольшой участок начали в этом году. Если в общем смотреть, я думаю, что республика области в дорожной отрасли достаточно хорошо помогает.

На предстоящий год в рамках транферта общего характера на СКО выделили 17 млрд тенге. Это на капитальный и средний ремонты автодорог областного и районного значений. Также прозвучали вопросы о совершенствовании контроля за перевесом на трассе «Кокшетау-Омск», по которой тяжеловесные автомобили возят щебень. Поднимался вопрос по упрощению требований для получения водительского удостоверения категории D, которая способствовала бы решению проблемы дефицита водителей автобусов.

МАРАТ КАРАБАЕВ, министр транспорта РК:

— Полагал, что будет вопрос по возобновлению деятельности пассажирских перевозок. Именно железнодорожных, «Тальго». В целом, с 15 декабря планируем возобновить курсирование «Тальго» по направлению «Астана-Петропавловск». Почему этот рейс отменяли? В целом, этот маршрут экономически нецелесообразным был. Загруженность этого направления была в среднем 13%. Далее, что обсуждается населением, это обход города Петропавловска. Соответственно, и модернизация моста, который имеется. У нас проектно-сметная документация устаревшая. Мы в начале 2024 года приступаем к корректировке проектно-сметной документации. А непосредственно работу по обходу г. Петропавловска и, соответственно, по мосту начнем только в 2025 году.

После общей встречи министр провел личный приём, где также ответил на интересующие жителей вопросы.

Диана Салихова