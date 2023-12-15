Полицейские и партийцы оказывают социальную помощь многодетным семьям Петропавловска

Сотрудники городского управления полиции организовали благотворительную акцию для многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эту работу полицейские проводили совместно с активистами областного филиала молодёжного крыла «Жастар Рухы» при партии «Amanat».

— Управление полиции проводит благотворительную акцию: мы посещаем многодетные семьи и, примите, пожалуйста от нас…



Сначала полицейские и партийцы посетили семью, проживающую в районе Подгоры. Гости поинтересовались насущными делами, выслушали проблемы, провели консультационную беседу. Также семье вручили пакет с продуктами. В этот же день проведали 38-летнюю маму, которая воспитывает пятерых детей в возрасте от 3 до 17 лет. Семья находится на постоянной связи с участковым инспектором по делам несовершеннолетних. Дети гостей в погонах встретили тепло. Подготовили небольшой музыкальный концерт, показали свои таланты, поблагодарили за подарки и поддержку.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА, старший инспектор отдела местной полицейской службы УП г. Петропавловска:

— ОМПС совместно с «Amanat» проведена благотворительная акция, в ходе которой организована помощь семьям, состоящим на учете в УП г.Петропавловска, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Оказана помощь продуктами питания. На сегодня на учетах в городской полиции состоят свыше 2 тысяч человек, по различным категориям, в том числе 28 неблагополучных семей.

По всем вопросам, связанным с бытовым насилием, можно обратиться в подразделения по защите женщин областного департамента и городского управления полиции. Для этого нужно позвонить по номерам, указанным на экране. Функционирует бесплатный телефон доверия «111» и республиканская линия «150». Также постоянно работает телефон «102».

Валерия Филатова