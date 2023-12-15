Почти 2 тысячи нарушителей тишины привлекли к ответственности в Петропавловске

12 декабря ранним утром жители дома по ул. Н.Назарбаева вызвали полицию из-за молодёжной вечеринки за стеной. Как выяснилось, криками и смехом соседей разбудили парень и две девушки. Участковый инспектор составил протокол в отношении арендатора съёмного жилья. Девушка понесла ответственность по статье 437 Кодекса РК об административных правонарушениях. Беспокойных постояльцев выселили, ключ сдали в квартирное бюро. Для реагирования на подобные вызовы по городу организованы ночные дежурства. Всего за 11 месяцев в Петропавловске зарегистрировано 1928 фактов правонарушений. Полицейские напоминают: шум с 22.00 вечера до 9.00 часов утра в будние, с 23.00 вечера до 10.00 утра в выходные и праздничные дни влечет штраф в размере пяти месячных расчётных показателей. Это более 17 тысяч тенге.

Валерия Сиваш

