На заседании Совета по переходу к «зеленой» экономике обсудили вопросы поддержки новых проектов в области возобновляемой энергии

Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, в Казахстане уже создана законодательная база для «зеленого» финансирования, включая новый Экологический кодекс и правила для выпуска «зеленых» облигаций. Объемы устойчивого финансирования также растут, с корпоративным заимствованием на KASE, увеличившимся в 4 раза, и «зеленым» кредитованием в банковском секторе, увеличившимся более чем в 3,5 раза. Поддержка «зеленых» проектов от холдинга «Байтерек» достигла 177,5 млрд тенге, включая поддержку крупных инвестпроектов в возобновляемой энергии.

На заседании также обсуждались меры по привлечению инвестиций в «зеленые» технологии, включая финансирование лизингом обновления автобусных парков и поддержку «зеленых» проектов в сельском хозяйстве.

В заключение, Премьер-министр Алихан смаилов поручил провести анализ барьеров при реализации «зеленых» проектов, ускорить внедрение требований по обязательному раскрытию информации по вопросам «зеленого» финансирования, а также предусмотреть соответствующие индикаторы и мероприятия в плане действий Концепции по переходу к «зеленой экономике».