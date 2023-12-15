«Мозгобойня» среди школьников и студентов прошла в НИШ

В Назарбаев интеллектуальной школе прошла «Мозгобойня» среди учащихся школ, студентов колледжей и университетов. Игру посвятили 30-летию национальной валюты. Тенге является символом независимости нашей суверенной страны. Организаторами выступили представители филиала Национального банка. Цель игры — повысить финансовую грамотность подрастающего поколения.

ДИАС МЭЛС, директор СКФ РГУ «Национальный Банк РК»:

— Финансовая грамотность всегда нужна. Это естественно, потому что сейчас наблюдается много проблем с финансовым мошенничеством. Финансовые преступления — это все из-за отсутствия финансовой грамотности. По этому вопросу работаем, это мероприятие организовано как раз для этого. Наши работники объезжают школы.

Игра объединила 150 ребят. В каждой команде — не более 7 участников.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор Назарбаев интеллектуальной школы г.Петропавловска:

— Сегодня принимает участие 21 команда. В целом данное направление очень интересное. Сейчас это популярно. Оно направлено не на точные знания. Это очень развивает критическое мышление и смекалку . Почувствовать конкуренцию, дух команды, соперничество. Это тоже дает свои плоды в будущем. Ну и, конечно же, вопросы интеллектуальные.

Игра состоит из 7 туров. Участники должны ответить на 7 вопросов за 100 секунд. На победу настроена команда из IT- школы- лицея им.М.Жумабаева. Ребята тщательно готовились.

АЛИНА НУРМАГАМБЕТОВА, учащаяся IT- школы- лицея им.М.Жумабаева:

— Мы очень рады находиться здесь в окружении таких активных людей. Из нашего лицея выбирали активистов, тех, кто сможет достойно представить нашу команду. Мы готовились дома, также готовились в команде, заходили в конференции, обсуждали различные вопросы, проходили тестирование. Также искали информацию в интернете на разных сайтах. В принципе, думаем, что сегодня достойно отыграем.

Дильназ Бектурова из школы-гимназии «Бэст» вместе со своей командой пришла подготовленной. Говорит, много читала о национальной валюте.

ДИЛЬНАЗ БЕКТУРОВА, учащаяся школы-гимназии «Бэст»:

— Надеюсь, что это будет не только познавательно, но и увлекательно. Мы ездили на международную олимпиаду в Астану. У нас есть два класса в гимназии. Мы как математический класс ездили на STEM. Эта олимпиада направлена на более практические навыки.

По результатам игры первое место заняла команда областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей им.Абу Досмухамебетова. Второе — у учащихся Назарбаев интеллектуальной школы, тройку лидеров замкнули ребята из средней школы эстетического воспитания №8. Победителям вручили денежные сертификаты.

Камилла Карим

