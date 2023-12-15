Министр транспорта РК Марат Карабаев встретился с акимом области

В этом году на развитие дорог местного значения и улиц населенных пунктов выделено более 38 млрд тенге, из которых 20 — на развитие местной сети. Всеми видами работ охватили 700 км.

МАКСАТ БАЯХМЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОДОРОГ СКО:

— В областном центре проведен ремонт 47 улиц протяженностью 58 км, на что было выделено 8,8 млрд тенге. Завершен капитальный ремонт участков «Ленинградское-Даут», «Саумалколь-Новоишимское», «Рождественка-Архангелка-Покровка».

В 2023 году на проведение ремонта дорог, реконструкцию и содержание автомобильных дорог республиканского бюджета выделено более 12 млрд тенге. Освоено более 11 или 94%.

АКЫЛБЕК КАБЫЛДИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СКОФ АО «КАЗАВТОЖОЛ»:

— В августе заключен договор на реализацию проекта автодороги А13 «Кокшетау-Омск», 32 км — от села Талшик до села Кишкенеколь. Стоимость проекта составляет 20 млрд тенге.

Поручение Главы государства о доведении качества дорог республиканского значения до 100%, местного значения — до 95% находится на контроле.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Выделение дополнительных средств на развитие дорог в туристической зоне. Начало корректировки строительства моста через реку Ишим в областном центре. Выделение средств в 2024 году на ремонт участка дороги «Жезказган-Петропавловск» между Сергеевкой, Дружбой. Финансирование участка дороги «Кокшетау-Омск». И возобновление курсирования железнодорожного маршрута «Петропавловск-Алматы» — «Тальго», это то, что сказал Марат Карабаев.

Глава региона поручил ответственным органам готовиться к ремонту дорог в летний период 2024 года заранее.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

