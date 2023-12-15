Акцию ко Дню независимости РК провели в ЦОНах страны

Госкорпорация организовала акцию в честь Дня независимости республики. Сотрудники ЦОНов с утра раздавали плиточный шоколад «Казахстан» и сувенирные флажки клиентам, которые впервые получали удостоверение личности. Акция уже стала традиционной и направлена на поддержку патриотических чувств у молодежи. По данным ноября больше всего первичных удостоверений личности выдавали в Туркестанской области – 550 в день, в Алматы – 480 и в Астане – 440. В Северо-Казахстанской области удостоверения личности получили 128 человек. По словам сотрудников ЦОНа, молодые получатели были приятно удивлены и воодушевлены. Их поздравляли не только работники Госкорпорации, но и клиенты.

Валерия Сиваш