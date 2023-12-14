Владельцев 400 голов лошадей ищут полицейские

В ночь на 9 декабря жители села Белоглинки района Шал акына заметили вольный выпас лошадей в количестве 400 голов. Животные сносили ограждения, съедали сено на подворьях сельчан. По словам жителей, табун пришёл со стороны Айыртауского района. На место выехали аким сельского округа и участковый инспектор полиции. Сейчас лошади находятся в загоне. Владельцев поголовья ищут.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО

— В настоящее время устанавливаются совладельцы данных животных. В случае выявления физические лица будут привлечены к административной ответственности.

Всего с начала текущего года полицейские выявили более 3 тыс правонарушений по выпасу скота, наблюдаются они в каждом районе. Во всех случаях граждан привлекли к ответственности. Зарегистрированы также загоны, в которые помещено 13500 голов.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— На территории СКО действует правило по выпасу сельскохозяйственных животных. За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 408, которая влечет штраф на физических лиц в размере 3 МРП.

С участием сельскохозяйственных животных на территории области допущено 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. В остальных случаях транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские проводят разъяснительные беседы со скотоводами на постоянной основе.

Валерия Сиваш