Вице-министр культуры РК назвал сроки запуска механизма для вступления в законную силу онлайн-петиций

“Онлайн-петиции войдут в законную силу с апреля следующего года, потому что закон принят в октябре и вступает в силу через 6 месяцев. И тогда уже будут все законодательные основания подавать петицию. На данный момент это законом не отрегулировано. Но здесь надо понимать, что голос каждого гражданина очень важен, и человек имеет право обратиться через E-Otinish. Активисты могут написать и получат ответ. Неважно один человек напишет или 150 – это будет рассматриваться государством”, — сказал Данияр Кадыров в кулуарах Сената.