В рамках программы «Ауыл аманаты» жители Мамлютского района взяли в кредит 48,2 млн тенге

Марат Карабалаев переехал в село Покровку Мамлютского района из Узбекистана в 2005 году. В 2013-м открыл собственное фермерское хозяйство. Долгое время разводил коров и лошадей, осенью предприниматель приобрёл 180 голов овец.

МАРАТ КАРАБАЛАЕВ, руководитель ФХ «Бірлік», с.Покровка, Мамлютский район:

— Если в этом году в зиму хорошо будет, если окот хорошо возьмём, больше 30 голов весной рассчитываем получить. На следующий год хотим еще новую технику приобрести. 480 га у нас пастбища есть, пашни — 28 га.

Поэтому с заготовкой кормов проблем не возникает, говорит сельчанин. Овец Марат Карабалаев выкупил у местного индивидуального предпринимателя. Для этого взял льготный кредит в размере 8,4 млн тенге в рамках программы «Ауыл аманаты». Аналогичным образом поступил Диар Умирзаков. В СК он переехал из Шымкента 4 года назад.

ДИАР УМИРЗАКОВ, руководитель ИП «Умирзаков», с.Покровка, Мамлютский район:

— Под 2,5% кредит предложили, мы его взяли, коров закупили. Сейчас поголовье в общем количестве 27 штук. Там свои и 20 голов я купил. Пока занимаемся этим. Если программу еще откроют на следующий год, хочу технику себе закупить, чтобы самому косить, возить. Доим, сдаём, детей кормим, всё на хозяйстве.

В рамках реализации программы «Ауыл аманаты» льготные кредиты через АО «СПК Солтүстік» получили 7 жителей Мамлютского района на общую сумму 48,2 млн тенге. Сельские предприниматели направили их на приобретение скота и техники. По программе «Ауыл аманаты» жителям населённых пунктов предоставляются кредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет. Деньги могут получить как начинающие, так и действующие предприниматели. Программой предусмотрены льготные каникулы на срок до полутора-двух лет.

Дарья Пышмынцева

