Свинокомплекс на тысячу голов построят в районе М. Жумабаева

О проделанной работе в течение года в районе М. Жумабаева на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал его глава Кайрат Омаров. Свой доклад аким начал с проектов в с/х отрасли. Росту численности крупного рогатого скота в хозяйствах послужило открытие молочно-товарных ферм. На сегодня функционируют 5 крупных молочно-товарных комплексов. Помимо этого имеются мелкие молочно-товарные фермы. Развивают в районе свиноводство. На базе ТОО «Альжан Жуан» в селе Возвышенке построят свинокомплекс на тысячу голов.

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— Рост численности поголовья скота в организованных хозяйствах у нас сохраняется от 1 до 3%. Поголовье КРС составляет 37 тысяч голов, МРС 34, лошадей 12, свиней 37 и птиц 287 тысяч голов. В организованных хозяйствах общая производительность 9.8 тысяч тонн молока за 10 месяцев. Объем произведенной продукции увеличился на 45% к уровню прошлого года. В следующем году мы планируем строительство еще одного молочно-товарного комплекса в селе Советском на 1.200 голов.

1532 человека трудоустроено с начала года, в том числе создано 658 новых рабочих мест.

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— На вакансии трудоустроено 570 человек, на общественные работы -190 человек, создано 13 социальных рабочих мест, на молодежную практику — 56 человек, первое рабочее место — 21 человек, «серебряный возраст» — 14 человек. Гражданам из социально уязвимых слоев населения на сегодня выдано 28 грантов на сумму более 30 млн тенге.

Существенная работа проведена по ремонту областных, районных и внутрипоселковых дорог.

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— На территории района проложено 700 км дорог. В текущем году на ремонт автомобильных дорог выделено 3,6 млрд тенге. Отремонтировали 12-километровый участок дороги «Булаево-Чистое». В 2024 году работы продолжатся до контрольно — пропускного пункта «Қарақоға», а это еще 12 км. Также были пролжены подъездные пути к поселкам Байтерек, Ганькино, Новотроицкое, Полтавка, Сарытомар, объезд города Булаево. В 2023 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в районе достигла 78%.

Что касается образования, в текущем году почти на 400 млн тенге проведен капитальный ремонт в Булаевской, Советской, Узункольской, Медвежинской, Октябрьской средних школах.

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— За счёт текущих ремонтов в этом году заменены окна в Сартомарской средней школе, произведена отделка помещений в школе-гимназии имени Батыр Баяна, заменена кровля, окна, пол в Беняшской основной школе, общая сумма, выделенная на эти цели, составляет 55 миллионов тенге. В районе реализуется проект «Модернизация среднего образования». Целью проекта является улучшение качества и обеспечение доступа и равенства в системе среднего образования.

Главной проблемой остается нехватка медицинских кадров. Требуются врач общей практики, хирург, офтальмолог, кардиолог. Всего с начала года в район прибыли 6 врачей. В культурной сфере условия проведения досУга населения улучшились в сёлах Таманском и Советском. Там отремонтировали Дома культуры.

Камилла Карим

