Сенат принял законопроект о внесении изменений в законы об общественных объединениях и социальной защите работников во вредных условиях труда

Инициатива направлена на упрощение создания защитных объединений граждан и улучшение социальной защиты работников, сталкивающихся с вредными условиями труда. Закон предусматривает изменения в Гражданский, Трудовой и Социальный кодексы, а также в законы о общественных объединениях и обязательном страховании работников от несчастных случаев.

Нормы включают снижение минимального количества членов объединения с 10 до 3 человек, введение специальных социальных выплат для работников вредных условий труда и усиление полномочий государственных инспекторов труда. Специальные социальные выплаты будут формироваться из нескольких составляющих, включая государственные пособия, выплаты от работодателя и страховые выплаты.

Также предоставляется возможность самостоятельного определения времени получения пенсионных накоплений для граждан в возрасте от 55 до 63 лет.