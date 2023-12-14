С 1 января 2024 по поручению Главы государства стартует проект «Национальный фонд — детям»

По поручению Главы государства реализация программы «Национальный фонд — детям» начнётся с 1 января 2024 года. 16 ноября Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям средств из Национального фонда Республики Казахстан. По официальным данным, общее число несовершеннолетних граждан в стране составляет около 7 миллионов. Согласно проекту, половина инвестиционного дохода Национального фонда будет ежегодно распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет. Все накопленные средства рекомендуется использовать для получения образования и улучшения жилищных условий, в том числе — приобретения жилья.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. Эти средства дадут подрастающему поколению настояющую путёвку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года.

Проект начали обсуждать в регионах. В областном департаменте государственных доходов состоялась онлайн-встреча с участием представителей министерства финансов.

РИНАТ МУСИН, заместитель руководителя департамента казначейства по СКО:

— В рамках реализации поручения Президента о выделении денежных средств из Национального фонда детям вице-министр финансов Даурен Оденович Темирбеков проводит сегодня встречу с населением Петропавловска. Присутствуют работники государственных учреждений, пенсионеры, работники бюджетных организаций.

В ходе встречи разъясняли особенности и преимущества проекта. Участники задавали главным спикерам волнующие вопросы и получали все необходимые ответы.

Прогнозируемая сумма накоплений может составить порядка 3,5 тыс долларов США. Стоит отметить, что возможность равномерного распределения средств для юных казахстанцев предоставлена впервые с момента создания Национального фонда в 2001 году.

Валерия Филатова