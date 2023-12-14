О реализации проекта «Бюджет народного участия»

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— «Взять всё в свои руки!». В Казахстане с 2019 года реализуется проект «Бюджет народного участия». С его помощью жители городов республиканского, областного, районного значений сами могут выдвигать идеи благоустройства, прорабатывать их до уровня проектов, затем онлайн-голосованием отбирать победителей. То есть, граждане могут сами участвовать в распределении средств местного бюджета. Проект объединяет жителей вокруг какой-либо локальной проблемы, вовлекает соседей в обсуждения, позволяет до мелочей разобраться с тем, как лучше обустроить двор, парк или сквер.

Акиматы размещают информацию о приеме проектных предложений на официальном интернет-ресурсе и в средствах массовой информации. После чего от жителей поступают проектные предложения.

Жители могут предложить идеи, которые касаются:

— озеленения территории

— обустройства тротуаров

— строительства и ремонта тротуаров, пандусов, арыков

— создания, ремонта и освещения мест общего пользования (парков, скверов, пешеходных зон и иных объектов)

— ремонта бордюров, брусчатки, подпорных стен

— ликвидации свалок

— установки и ремонта беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования

— установки, ремонта и освещения спортивных, детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

— обеспечения санитарии.

К проектному предложению обязательно нужно прикрепить ориентировочный или точный сметный расчёт расходов, а также фото, эскиз, макет или схему проекта. Подробную информацию о «бюджете народного участия» можно найти на главной странице Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов в разделе «Жизненные ситуации». А также в мобильном приложении eGov Mobile. Приём заявлений стартует с 20 января. Проголосовать жители могут до 24 апреля. Отметим, что пользователь может отдать голос только за один проект из всего списка, поэтому нужно быть внимательным при выборе. Отданный голос отменить нельзя.

Диана Салихова