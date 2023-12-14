О развитии республики за годы независимости говорили ветераны и молодежь

16 декабря независимости республики исполняется 32 года. В честь этого в областной библиотеке им. С. Муканова прошел семинар с участием курсантов Академии Национальной гвардии РК. В формате открытого диалога обсудили развитие страны за всё это время. История, внутренняя и внешняя политика, экономика — эти темы затронули на встрече.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Формат не совсем круглого стола, но интересного мероприятия. В открытом диалоге будут обсуждены различные темы. 32 года — это очень много и одновременно очень мало, потому что за это время прошло становление страны как лидера общественного мнения на мировой арене.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран труда Тлек Абдрахманов. По его словам, за годы независимости Казахстан очень преобразился, призывает молодежь быть патриотами своей страны и сохранять исторические ценности для будущих поколений.

ТЛЕК АБДРАХМАНОВ, ветеран труда:

— Народы всего мира признали независимость Казахского государства. С тех пор многое изменилось. Все в современной экономике делается по решению наших граждан, которые управляют нашей страной. Раньше мы были зависимы. Думали, разрешат нам или нет? Можно ли поехать в другую страну или нет? Наша страна изменилась к лучшему за 32 года.

Семинар сопровождался выступлениями музыкантов, игрой на домбре и чтением стихотворений. Студентка Kozybayev University Дильназ Хайрболды часто посещает подобные встречи. Ей очень нравится казахская поэзия, сегодня в зале она прочитала стихотворение «Мен қазақпың».

ДИЛЬНАЗ ХАЙРБОЛДЫ, студентка Kozybayev University:

— Мне нравится читать стихотворения. Такая возможность появилась, и я решила выступить. Поздравляю с Днем независимости Казахстана. Желаю нам счастья и успехов.



Валерия Сиваш